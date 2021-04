수원시, 특례시 전용 홈페이지 20일 개설

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 내년 특례시 출범을 앞두고 전용 홈페이지를 개설했다.

수원시는 내년 1월13일 특례시 출범을 앞두고 시민들에게 특례시에 대한 정보를 제공하고 시민들의 관심과 참여를 높이기 위해 수원특례시 전용 홈페이지를 제작했다고 21일 밝혔다.

시는 수원시청 홈페이지에 수원특례시 전용 홈페이지(https://www.suwon.go.kr/specialcity/) 메뉴를 신설해 20일 오전 10시 시민들에게 공개했다.

수원특례시 전용 홈페이지는 특례시에 대한 정의와 필요성, 추진 과정 등의 정보를 그래픽 등 시각화된 자료를 담고 있다. 또 수원특례시 추진 과정을 들여다볼 수 있는 사진자료와 홍보동영상 등도 수록하고 있다.

시 관계자는 "전용 홈페이지 구축으로 시민들이 편리하고 쉽게 수원특례시에 대해 알아보고, 주체적으로 추진에 참여하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 전했다.

