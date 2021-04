떼제베CC "무료 픽업 서비스"

충북 청주 떼제베CC가 ‘편하고 빠른 웰컴 서비스’를 실시한다.

KTX를 타고 골프장을 방문하는 골퍼들을 위해 오송역에서 무료 픽업 서비스를 진행한다. 탑승객은 제네시스 GV80으로 이동한다. 귀가 시에도 역까지 차량 이용이 가능하다. 오송역까지는 서울역에서 50분, 광명역에서는 30분 가량 소요된다. SRT를 이용할 경우 수서역에서 오송역까지는 45분이다. 제공 차량은 안전한 이동을 위해 정기적으로 차량 소독을 하고 있다. 차량 내 마스크 착용은 의무다.

골프백을 자택에서 골프장까지 보내고 라운드 후 다시 받는 도어투도어 서비스도 한다. 수도권 왕복 기준 3만9000원이다. 첫 이용 고객은 1만원을 할인 받는다. 최소 라운드 3일 전까지 신청해야 한다. 떼제베CC는 "경기 및 수도권에서 오는 내장객이 평일은 30%, 주말은 45%를 차지한다"며 "장시간 운전을 해야 하는 불편함을 덜고, 시간도 단축되고, 경비도 절감되는 효과를 누릴 수 있다"고 설명했다.