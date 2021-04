[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주경찰청은 20일 제주시 예방접종센터(한라체육관)와 제주동부보건소를 방문해 예방접종 담당자들을 격려하고 백신 보관장소 안전 대책을 점검했다고 밝혔다.

강황수 제주경찰청장은 이날 현장에서 예방접종 담당자의 현장 근무 시 경찰 지원 필요 사항 등 건의사항을 청취했다.

또 백신 보관장소 및 예방접종 동선을 점검하고 의료진 폭행 등 우발상황 발생 시 즉각 112로 신고해 신속히 조치될 수 있도록 당부했다.

이와 함께 국민의 일상회복을 위한 예방접종 업무 담당자들의 노고를 격려하고, 이들의 헌신에 감사함을 표했다.

강황수 청장은 “전 국민이 집단면역을 형성할 때까지 신속하고 안전하게 백신 접종이 이뤄질 수 있도록 힘을 모아달라”면서 “경찰도 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

