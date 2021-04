서울 노원구에서 세 모녀를 살해한 혐의를 받는 김태현에 대한 진단 결과 사이코패스 진단을 내릴 정도는 아닌 것으로 확인됐다.

20일 경찰은 "반사회성 등 일부 특성이 나타나긴 했으나, 사이코패스 진단을 내릴 정도에는 이르지 않은 것으로 평가됐다"고 밝혔다.

