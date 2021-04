기아주식회사 광주버스특수공장 방문 안전시설 전반 살펴

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 임종복 광주 광산소방서장이 재난발생시 인명 및 재산피해 우려가 높은 대형화재취약대상을 찾아 화재예방 간담회를 진행했다.

20일 광산소방서에 따르면 임 서장은 이날 광주광역시 광산구 안청동 기아주식회사 광주버스특수공장을 방문해 안전시설 전반을 살폈다.

간담회를 통해 ▲최근 화재사례 공유를 통한 경각심 고취 ▲소방시설 유지, 관리 상태 점검 ▲피난 계획 수립 여부 확인 ▲소방안전관리자 및 관계인에 대한 화재예방 안전수칙 준수 등을 당부했다.

임 서장은 “공장의 경우 화재 발생 시 연소가 급격히 진행될 뿐만 아니라 다수 인명 및 재산피해가 우려돼 초기 대응이 매우 중요하다”며 “관계인의 소방시설에 대한 점검, 예방순찰 강화 등 자율 안전관리체계 정착에 힘 써주길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr