[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교 청소년상담평생교육학과는 최근 교내 성실관에서 호남통일교육센터와 청소년 지도 인력 및 통일 교육 강사 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약을 통해 두 기관은 프로그램 기획과 진행, 학생들의 현장 실습 및 취업 지원 등을 협력해 나가기로 했다.

광주대 청소년상담평생교육학과는 지난 16일까지 광주광역시 남구와 함께 총 5회에 걸쳐 통일 시대의 미래 주역인 청년들을 양성하기 위한 ‘청년 남북 교류학교’ 교육 프로그램을 운영했다.

이번 교육은 광주대와 남구, 호남통일교육센터 등 각 기관이 협의를 통해 교육 커리큘럼을 확정하고 전문가들을 강사로 초빙해 경제와 문화, 역사 교육 등의 내용으로 진행됐다.

