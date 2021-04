시각장애인용 자연유산 점자감각책 추가 제작

국립문화재연구소, SK C&C·AIA생명과 MOU

지난해 10월 공개된 자연유산 멀티미디어책 '손끝으로 읽고 소리로 전하는, 천연기념물 동물 이야기'가 추가 제작된다. 국립문화재연구소는 이를 위해 20일 오후 서울 중구 AIA 타워에서 SK C&C·AIA생명과 업무협약을 맺었다. AIA생명은 6월 30일까지 '보물 지도' 캠페인을 진행해 추가 제작 기금을 마련한다. '보물 지도'는 'AIA 바이탈리티(Vitality) X T 건강습관' 앱에 있는 기부 프로그램이다. 100걸음당 1원, 시각장애인이 걷기 좋은 길을 촬영한 사진 건당 5000원을 적립해 기부할 수 있다. SK C&C는 멀티미디어책 속 음성 해설이 연예인 등 유명인의 목소리로 구현될 수 있도록 인공지능(AI) 음성변환기술을 지원한다. '손끝으로 읽고 소리로 전하는, 천연기념물 동물 이야기'는 시각장애인을 비롯한 취약계층을 위해 천연기념물로 지정된 검독수리, 두루미, 크낙새 등 동물 일흔 종을 공모로 선정된 시민의 목소리로 소개한 다중매체형 점자감각책이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr