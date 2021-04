[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 겸 배우 정수정이 '꾸안꾸의 정석' 스타일링으로 근황을 알렸다.

최근 정수정은 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다. 사진 속 정수정은 남색 재킷에 흰 티셔츠, 청바지의 편안한 착장에 시계로 포인트를 줬다.

한편, 정수정은 배우 차태현과 진영과 함께 7월 방송 예정인 KBS2 새 월화드라마 '경찰수업' 주연배우로 캐스팅 됐다.

