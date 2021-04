성남시, 코로나 접종 지원인력 108명 모집

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 코로나19 예방접종센터에서 일할 행정지원인력 108명을 오는 26일까지 모집한다.

지원 자격은 만 18세 이상, 만 39세 이하 성남시민이다.

선발된 사람은 다음 달 17일부터 오는 10월30일까지 수정구 수정커뮤니티센터 1층, 중원구 성남종합운동장 스포츠센터 다목적체육관, 분당구 탄천종합운동장 이벤트홀 등 성남시 예방접종센터 3곳에서 근무하게 된다.

센터 별로 36명씩, 평일 근무반(18명)과 토요일 근무반(18명)으로 배치돼 예방접종 대상자 확인, 예진표 작성 안내, 예방접종 확인서 발급 업무를 맡는다.

월~금 평일 근무자는 주 40시간(하루 8시간) 일하고, 일당 7만4760원을 받는다.

토요일 근무자는 하루 8시간 근무 조건이다.

공통으로 하루 5000원의 부대 경비가 지급되며 4대 의무보험 가입 조건이다.

참여 희망자는 동 행정복지센터에 신청하면 된다.

시는 청년과 취업 보호 대상자, 여성 가장, 코로나19로 실직한 사람과 휴업ㆍ폐업자, 소득이 감소한 특수고용직ㆍ프리랜서 등을 우선 선발해 다음 달 12일 개별 통보한다.

