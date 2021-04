서울시, 중증장애인 4명 일반직 공무원으로 채용

전산7급 1명, 수의7급 1명, 전산9급 1명, 통신기술9급 1명 총 4명 채용

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 ‘장애인의 날’을 맞아 중증장애인 4명을 경력경쟁채용시험으로 채용한다.

20일 서울시는 장애인의 날을 맞아 상수도사업본부, 시민건강국, 광진구, 서초구 등 4개 기관에서 전산7급 1명, 수의7급 1명, 전산9급 1명, 통신기술9급 1명을 선발한다고 밝혔다. 채용분야는 상수도 요금관리시스템 운영, 동물보호 및 복지관리, 정보시스템 구축·운영, 방송통신시설 운영·관리 등이다.

이번 시험은 '장애인고용촉진 및 직업재활법'에 따라 중증장애인에 해당하는 경우 응시할 수 있다. 수의7급, 전산9급은 응시요건 자격증이 있어야하고. 전산7급, 통신기술9급은 자격증 종류에 따라 관련분야 경력도 있어야 한다.

응시원서는 5월 3일~10일까지 8일간 서울시 인터넷원서접수센터에서 접수 가능하다. 6월 18일 서류전형 합격자가 확정되면 7월 2일 면접시험을 거쳐 7월 16일 최종합격자를 발표한다. 채용과 관련된 자세한 내용은 서울시 인터넷원서접수센터(http://gosi.seoul.go.kr), 서울특별시 홈페이지(http://www.seoul.go.kr), 서울특별시 인재개발원 홈페이지(http://hrd.seoul.go.kr) 등에서 확인 가능하다.

김태균 서울시 행정국장은 “시는 코로나19로 고용 환경이 위축된 상황에서도 사회적 약자인 중증장애인의 공직진출을 위해 노력하고 있다”면서 “선발 이후에도 보조공학기기, 근로지원인 등 맞춤형 지원을 통해 장애인 공무원들이 안정적으로 근무할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

