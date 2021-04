[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지방보훈청(청장 임성현)이 4·19혁명 61주년을 맞아 국가유공자 명패 달아들이기 행사를 전개했다.

광주보훈청은 장성군과 함께 4·19혁명부상자 고 유학종씨 유족(배우자) 김현자씨에게 국가유공자 명패를 전달·부착했다고 19일 밝혔다.

고 유학종씨는 1960년 4·19혁명 당시 서울역 인근에서 시위에 참여하던 중 하복부 관통 총상을 입어 4·19혁명부상자로 등록됐다.

국가보훈처는 국가를 위한 희생으로 남모를 아픔을 가지고 살아가는 국가유공자분들을 지역사회와 함께 예우하고 위로하고자 지난 2019년부터 ‘국가유공자 명패 달아드리기’ 사업을 추진하고 있다. 올해부터는 지급 대상을 유족까지 확대해 2년간 순차적으로 지급할 계획이다.

