김해 하천 침수 사고의 히어로 김기문 씨, 119 의인상 수상

4급 장애가 있는 몸에도 불구하고 … 차량 침수된 일가족 구해

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 물에 빠진 차량에서 일가족을 구조한 김기문 씨가 소방청에서 수여하는 2021년 제1회 119의인상 대상자로 선정됐다.

19일 경남소방청에서 진행된 시상식에서 신열우 소방청장이 표창과 함께 119 의인 기념장을 전달했다. 이베이 코리아의 서민석 부사장이 동석해 시상금을 전달했다.

김 씨는 지난 3월 21일 김해 봉곡천 차량 침수 사고에서 위험을 무릅쓰고 물속에 뛰어들어 일가족을 3명을 구했다.

김 씨는 직장 생활 중 끼임 사고를 당해 4급 장애가 있는 몸이었다.

하지만 사고 당시에는 누구보다 빠르게 움직여 소중한 생명을 구했다.

도는 이러한 김 씨의 선행과 용기에 감사패를 수여했고 경남소방본부는 용기와 선행을 널리 알리고자 119 의인상 대상자로 김 씨를 추천했다.

그 결과 소방청에서 시행하는 제1회 119의인상의 대상자로 김 씨가 선정됐다.

김 씨는 "예전에 큰 사고를 당했을 때 119와 주변의 도움으로 새 삶을 살 수 있었다"며 "작은 일에 큰 상을 주셔서 감사하고 앞으로 더욱 주변을 살피고 봉사하는 마음으로 살겠다"며 소감을 밝혔다.

