조선대 청소노조, 재활용품 판매수입 2000만원 기부

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주지역일반노동조합 조선대학교지회 청소노동자 100여 명이 3년간 모은 재활용품 판매수입금 2000만원을 조선대에 장학금으로 기부했다.

지난 2016년 3월 조선대지회 총회에서 재활용품의 판매수입금을 적립해 장학금으로 기부하기로 의결하고, 2018년 2000만원을 기부한 이후 두 번째다.

조선대는 19일 오전 교내 청출어룸에서 관련 기부식을 개최했다고 밝혔다.

기부식에서 박상진 광주지역일반노동조합 조선대지회장은 “작은 성의지만 큰 마음으로 모았으니 학생과 학교 발전을 위해 잘 쓰였으면 좋겠다”는 소감을 전했다.

이에 대해 민영돈 조선대 총장은 “평소 학생들이 좋은 환경에서 공부할 수 있게 최선을 다해 일하시는 것을 알고 있는데 장학금까지 마련해주셔서 정말 감사하다”면서 “어려운 상황에서 모아주신 이 가치있는 정성이 빛나도록 학생들을 위해 소중히 사용하겠다”고 답했다.

조선대는 향후 총학생회와 함께 보은의 기회를 갖고 장학생 선발 후 장학금 전달식을 마련할 계획이다.

한편 이날 기부식에는 광주지역일반노동조합 조선대지회 박상진 지회장과 김양순 사무장, 유택종, 윤광순, 김은옥 대의원 등과 대학에서는 민영돈 총장, 박상순 총무관리처장, 김철홍 시설관리부처장 등이 참석했다.

