먹던 국물 육수통에 그대로…부산 음식점 '현장점검 착수'

부산 한 음식점, 손님들이 먹던 국물 그대로 통에 쏟아 재사용 의혹

[아시아경제 한승곤 기자] 부산 한 음식점에서 손님들이 먹던 국물을 재사용한다는 글이 온라인을 중심으로 확산하면서 관할 기관이 조사에 나섰다.

부산 중구는 19일 "인터넷상에 논란이 되는 A식당에 대해 이날 오후 문을 열자마자 현장 점검을 해 사실관계 여부를 파악할 예정이다"며 "사실관계 확인 시 그에 걸맞은 조치를 하겠다"고 밝혔다.

지난 18일 한 온라인 커뮤니티에는 '부산의 더러운 식당'이라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이는 "부산 중구 A식당이 음식을 재활용한다"고 주장했다. 글 내용을 종합하면 음식점 측이 국물을 데워달라는 손님의 요구에 먹던 국물을 육수통에 부은 뒤 다시 육수통에서 국물을 퍼내 손님 테이블로 가져다줬다.

글쓴이는 해당 장면이 담긴 동영상 캡쳐 사진 2장을 온라인 커뮤니티에 공개했다. 공개된 사진에는 한 직원이 국자로 국물을 뜨는 모습이 담겼다. 다만 동영상이 아닌 이유로 전후 관계는 명확히 파악할 수 없는 상태다.

'음식 재탕' 논란이 확산하자 해당 음식점 관할인 부산 중구청은 즉각 조사에 나서겠다고 밝혔다. 음식 재탕 의혹이 사실로 드러나면 이 음식점은 15일 영업정지 처분 대상이 되는 것으로 알려졌다. 앞서 지난달 부산의 한 돼지국밥집도 손님이 먹다 남긴 깍두기를 재사용하다 적발돼 15일 영업정지 처분을 받은 바 있다.

