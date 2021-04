[신간안내]'팀장의 말투' 外

'악몽수집가'·'돈 버는 회계'

◆팀장의 말투= 저자는 상황에 따라서 팀장이 써야 할 말투와 절대 써서는 안 되는 말투가 있다고 말한다. 특히 화를 내거나, 직원이 사고를 쳤을 때 어떤 말투로 하느냐에 따라 상황이 180도 달라진다고. "팀원이 바뀌길 기다리지 말자. 팀장의 상사가 바뀌길 기다리지 말자. 그런 일 안 일어난다."(김범준 지음/센시오)

◆악몽수집가= 사람들의 꿈에 다가가 악몽을 훔치는 악몽수집가와 기묘한 능력의 아이 환희가 만나 벌어지는 여정을 그린다. 다양한 사람들과 악몽들을 현실과 교묘히 맞닿아 있는 시공간을 접점으로 펼친다. 꿈과 꿈이 서로 얽혀 있는 실타래 속에서 깊은 교감으로 서로의 어두운 민낯을 어루만진다.(엄주 지음·그림/아침달)

◆돈 버는 회계= 예비창업자와 개인사업자를 위한 맞춤형 회계 입문서. 세금을 줄이고 이익은 늘리는 방법을 쉽고 명확하게 알려준다. 일상의 사례를 통해 어려운 용어들을 쉽게 풀어주며 개인사업자가 알아야 할 핵심 항목들을 열거한다. "세금은 아는 만큼 줄어드는 법이다."(최용규 지음/처음북스)

