정부 "靑방역기획관, 중대본 회의 참여 안해…코로나 대응체계 변화 없다"

"정부는 중대본 중심 대응체계 이어갈 것"



[아시아경제 김지희 기자] 기모란 국립암센터 교수가 청와대 첫 방역기획관에 임명된 것과 관련해 정부가 앞으로도 중앙재난안전대책본부(중대본)를 중심으로 코로나19 대응 체계를 가동해나갈 것이란 입장을 밝혔다.

손영래 중앙사고수습본부(중수본) 사회전략반장은 19일 코로나19 백브리핑에서 "청와대 방역기획관과 중대본의 분리는 청와대의 조직 개편은 청와대 관련 사안이고, 정부의 전체적인 코로나19 대응은 중대본이 수행한다"며 "청와대에서 방역기획관이 신설된다고 해서 정부의 코로나19 대응 체계가 달라지지는 않는다"고 밝혔다.

이어 "지금처럼 정부는 중대본을 중심으로 코로나19 대응 체계를 가동하게 될 것이고 청와대에서는 방역기획관을 중심으로 청와대 쪽의 업무 체계가 바뀌는 부분이 있을 것으로 본다"며 "중대본 회의는 청와대가 참여하지 않기 때문에 방역기획관도 중대본회의에 참여는 안 한다"고 덧붙였다.

아울러 이번 인사로 기 기획관이 그간 위원으로 활동해왔던 생활방역위원회에도 공석이 생기게 됐다. 이와 관련해 손 반장은 "새로운 위원으로 대체하는 작업을 진행 중"이라고 말했다.

지난 주말에도 코로나19 하루 확진자 수는 600명 안팎을 기록하며 4차 대유행에 대한 우려가 이어지고 있다. 윤태호 중수본 방역총괄반장은 "내부적으로는 보통 조치 취하면 7~10일 정도 사이에 효과가 어떻게 되는지 나타난다"며 "지난주 추이가 확 올라가지 않고 그 전주에 비해 소폭 증가하는 추세였다. 이번주에도 소폭 증가로 유지할지, 감소할지 등을 조금 더 살펴볼 필요가 있을 것 같다"고 평가했다. 그러면서 "감염재생산지수로 예측한 것 만큼 확 오르지는 않는 상황"이라고 전했다.

손 반장도 "현재 환자발생이 높은 곳이 서울과 경기, 부산, 울산, 경남 등으로 인구비례로 볼 때 100만명당 10명 넘고 있다"며 "이 지역에서 얼마나 유행이 잦아드느냐가 관건될 것 같다"고 설명했다.

일단 지난주 환자 급증세가 나타나지 않은 데 대해 윤 반장은 "지자체를 중심으로 수도권은 유흥시설 집합 금지를 내렸고, 2단계 조치를 한 곳도 있다. 환자 수가 많이 나오는 지역들에 초점을 맞춰 거리두기 강화 조치 등이 이뤄진 부분이 한 요인"이라며 "중앙정부와 지자체가 방역 점검을 강화하고 국민들이 자발적으로 참여해 4차 대유행이 오지 않도록 노력하고 있기 때문이 아닌가 생각한다"고 말했다. 이밖에도 고위험시설에 대한 1차 접종이 진행되면서 의료기관, 요양시설 등의 집단감염이 줄어든 것도 한 몫 했다는 설명이다.

최근 전 세계적인 백신 수급난으로 코백스 퍼실리티를 통한 백신 도입에도 차질이 우려된다. 자칫 우리 정부가 5~6월에 도입키로 한 백신 물량에도 변동이 있을 수 있다는 분석도 나온다. 이와 관련해 손 반장은 "전세계적으로 백신 공급에 경쟁이 격화되고 미국의 수출제한조치 등 변수가 생기면서 국제 상황 자체를 주의깊게 보고 있다"며 "다만 아직까지는 코백스 측에서 백신 공급 일정에 변동사항을 통보하지 않은 만큼 일정대로 갈 것"이라고 답했다.

