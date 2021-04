[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)과 아성다이소가 지난 15일 ‘사회적 가치 실현을 위한 공동협력 사업 추진’ 업무협약을 맺었다.

본 협약을 통해 강남구와 아성다이소는 ▲강남구 저소득 가구에 기부물품(행복박스 외) 등 지원을 통한 사회적 문제해결 ▲일자리창출 및 지역발전 등 사회적 경제 활성화에 상호 협력하기로 했다.

정순균 구청장은 “이번 맺은 업무협약으로 일자리 창출 및 지역발전 등 사회적 문제해결에 강남구가 한발 더 나아가겠다”고 말했다.

