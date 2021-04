홍남기 "백신접종 4월까지 300만, 상반기 1200만명 목표"

"11월 집단면역 목표로…국내 위탁생산 등 가용수단 총동원"

[아시아경제 김수환 기자] 정부가 4월까지 300만명, 상반기 중 1200만명이 백신을 접종하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔다. 정부가 당초 제시한 11월 집단면역 목표를 그대로 유지하겠다는 의지를 밝힌 것으로 풀이된다.

18일 홍남기 국무총리 직무대행은 이날 정부서울청사에서 처음으로 중앙재난안전대책본부 회의를 주재, "11월 집단면역으로 가기 위한 필수관문은 백신 접종이다"며 "지금 속도를 올리는 것이 매우 중요하다"고 밝혔다.

그는 "정부는 백신 물량의 조기 확보, 추가 계약, 국내 위탁생산 확대 등을 위해 외교적 역량을 총동원하는 등 전방위적 노력을 전개하고 있다"며 "내각의 모든 역량을 쏟아부을 것"이라고 말했다.

홍 직무대행은 또 "광범위한 선제검사로 드러나지 않은 감염자를 신속하게 찾아내는 것도 중요하다"며 "당국이 진단검사 다양화를 위한 구체적인 방안을 조속히 마련해달라"고 주문했다.

이어 "나흘째 신규 확진자 수가 600명대를 기록하는 등 언제든 4차 유행이 올 수 있는 엄중한 상황"이라며 "정부는 더욱 각별한 긴장감과 책임감을 갖고 대응해 나갈 것"이라고 거듭 강조했다.

한편 홍 직무대행은 "엄중한 코로나 위기 상황에서 잠시 동안의 대행 기간이라도 국정운영, 특히 방역대응에 한 치의 공백도 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

앞서 홍 직무대행은 정세균 전 국무총리가 지난 16일 사퇴한 후 그 자리를 대신하고 있다.

홍 직무대행은 "지난 1년 2개월간 240번 넘게 직접 중대본 회의를 챙기며 일선에서 방역을 이끈 정 전 총리께 깊은 경의를 표한다"며 "국민, 의료진, 봉사자, 방역담당자 여러분께도 감사드린다. 조금만 더 힘내 달라"고 말했다

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr