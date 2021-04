與 당대표 선거 '송영길·우원식·홍영표 3파전' 확정

[아시아경제 금보령 기자] 더불어민주당의 5·2 전당대회 당 대표 선거가 송영길·우원식·홍영표 의원 3파전으로 치러진다.

이상민 민주당 선거관리위원장은 18일 서울 여의도 당사에서 열린 당 대표 후보자 예비경선에서 송영길·우원식·홍영표 의원으로 최종 후보가 결정됐다고 발표했다.

전체 후보 4명 중 정한도 용인시의원은 컷오프에서 탈락해 본선에 진출하지 못하게 됐다.

이날 예비경선에는 중앙위 소속 선거인 470명 가운데 297명이 투표에 참여하면서 투표율 63.19%를 기록했다. 득표 수와 순위 등은 공개되지 않았다.

당 대표와 최고위원 선출을 위한 순회 합동연설회는 오는 20일 광주·전주를 시작으로, 22일 대전·청주, 24일 부산·대구, 26일 춘천·서울 순으로 진행된다.

최고위원에는 3선의 전혜숙 의원, 재선의 강병원·백혜련·서삼석 의원, 초선의 김영배·김용민 의원, 황명선 논산시장 등 7명이 도전한다.

