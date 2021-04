"역시 불매가 답"…남양유업, 꼬리표 떼려다 거센 역풍, 시총 4600억 증발

[아시아경제 황수미 기자] 남양유업이 2013년 '대리점 갑질' 사태를 시작으로 최근 도 넘은 '코로나19 마케팅'까지 수년간 갖가지 논란을 빚으면서, 소비자들의 남양유업 불매 운동이 지속되고 있다. 이 가운데 남양유업의 주가는 지금까지 8년여간 3분의 1 수준으로 떨어지고 시가총액은 4600억원 가까이 감소한 것으로 나타났다.

18일 한국거래소에 따르면 지난 16일 기준 이 회사 보통주와 우선주(남양유업우)의 시가총액 합계는 지난 2012년 말(7209억원)보다 4590억원(63.67%) 줄어든 2619억원으로 집계됐다.

이 기간 남양유업 보통주 주가는 94만2000원(2012년 12월 28일 종가)에서 32만6500원(16일 현재)으로 65.3% 하락했다.

실적도 매출은 2012년 1조3650억원에서 지난해 9489억원으로 30.5% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 637억원에서 771억원 적자로, 순이익은 610억원에서 535억원 적자로 전락했다.

반면 남양유업의 최대 경쟁사인 매일유업은 정반대의 양상을 보이고 있다.

같은 기간 매일유업 시가총액은 4188억원에서 6000억원으로 43.3% 늘었다. 2017년 매일유업과 분할된 지주회사 매일홀딩스 시가총액까지 더하면 매일유업은 시총이 1.75배로 불어났다.

실적 면에서도 매일유업은 작년 매출, 영업이익, 순이익이 각각 1조6461억원, 865억원, 577억원으로 2012년과 비교해 각각 36.44%, 225.56%, 179.72% 성장했다.

2012년에는 매출, 영업이익, 순이익 모두 남양유업에 뒤처졌던 매일유업은 작년부터 크게 앞서 나가기 시작했다.

특히 코로나19 사태가 강타한 작년에도 남양유업은 매출이 감소(7.95%)한 반면 매일유업은 매출이 증가(5.01%)하면서 격차를 한층 벌렸다.

한편, 남양유업 불매운동은 2013년 1월 남양유업이 대리점에 물건을 강매한다는 '대리점 갑질' 논란이 터진 이후 시작됐다.

작년에는 홍원식 회장 등이 홍보대행사를 동원해 매일유업을 비방하는 글을 올리도록 한 것으로 드러나 검찰에 기소 의견으로 송치되는 등 꾸준히 논란이 일며 소비자들의 남양유업 불매운동은 계속됐다.

이에 대응하기 위해 남양유업은 제품에서 자사 브랜드의 노출을 최소화하는 방식을 보였고 이는 오히려 소비자들의 '숨은 남양유업 제품 찾기' 놀이를 촉발시키며 불매운동에 더욱 불을 지폈다.

끊임없는 논란으로 이미지가 땅에 떨어진 남양유업은 분위기를 반전시켜보고자 최근 '코로나19 마케팅'을 선보였다.

남양유업은 지난 13일 '코로나 시대 항바이러스 식품개발' 심포지엄에서 자사 발효유 제품인 불가리스가 코로나19 항바이러스 효과가 있음을 국내 최초로 확인했다고 발표했다. 이에 남양유업 주가는 급등했고 불가리스 판매량도 급증했다.

하지만 질병관리청과 전문가들은 남양유업이 발표한 실험 결과가 크게 과장됐다고 지적했다. 또한 식품안전의약처는 "긴급 현장조사를 실시한 결과 남양유업이 해당 연구 및 심포지엄 개최에 적극적으로 개입한 점을 확인했다"며 남양유업을 식품표시광고법 위반 혐의로 고발하겠다고 밝히기도 했다.

이러한 논란에 남양유업 측은 "소비자의 오해를 불러일으켰다"고 공식 사과했으나 소비자들은 남양유업의 주가조작 의혹까지 제기하며 불매운동에 다시 불이 붙은 상황이다.

18일 각종 온라인 커뮤니티 게시판에는 "처음 불가리스 기사를 보고 당장 사러 가야 하나 했는데, 실험 대상이 개랑 원숭이고 발표자는 남양유업 임원이란다. 몇 년 만에 남양유업 제품을 먹어야 하나 고민했었는데 앞으로도 쭉 불매한다", "믿고 거르는 남양유업", "남양유업이니까 가능한 일이라 생각한다. 역시나 불매할 일들만 만들고 있다" 등 남양유업 불매를 알리는 글이 쏟아졌다.

