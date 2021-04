◆미술사의 신학= 초기 기독교부터 이탈리아 르네상스 시대 미술까지 한권에 다뤘다. 저자는 서양미술사의 큰 분기점에는 반드시 기독교 종교가 있었다고 말한다. 이 책은 그 숨겨진 관점을 부각시켜 서양미술사를 기독교 관점에서 재해석했다.(신사빈 지음/W미디어)

◆생각의 쓰임= 생각을 기록하고 공유해 읽히는 콘텐츠로 만들면 삶의 새로운 가능성이 열리는 시대. 이 책은 사소한 일상을 콘텐츠로 만들어내는 방법을 공개한다.(생각노트 지음/위즈덤하우스)

◆모빌리티 3.0= 미래 모빌리티 비즈니스 양상과 동향을 고찰하고 새롭게 개편되는 모빌리티 세계에서 살아남기 위한 방법론을 제시한다. 자율주행이 보편화 되는 시대에 어떤 기업이 도태되고 또 기회를 잡을 것인지에 대한 전망도 담았다.(가와하라 에이지·기타무라 마사히데·야노 유마 외 지음/류두진 옮김/북커스)

