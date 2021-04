은행 주담대 고정금리 비율 50% 유지…전세대출 급증 영향

[아시아경제 이광호 기자]금융당국이 은행권의 주택담보대출 잔액에서 차지하는 고정금리 대출 비율을 전체의 절반 수준으로 유지하기로 했다. 변동금리가 많은 전세자금 대출이 급증하자 속도 조절에 나선 것으로 풀이된다.

18일 금융당국에 따르면 금융감독원이 가계부채 관리 방안 시행을 위한 은행 대출구조 개선 촉진 세부 추진방안 행정지도에 나선 것으로 알려졌다.

올해 은행권의 고정금리 대출 비율 목표치와 비거치식 분할상환 대출 목표치는 각각 50%, 57.5%로 1년 전과 같다.

고정금리 대출 목표치는 2018년 47.5%, 2019년 48.0%, 2020년 50.0%로 꾸준히 올랐다.

비거치식 분할상환 대출의 인정 기준에는 전세대출 분할상환분이 포함된다. 전세대출의 경우 2년간 원금의 5% 이상 분할상환 때 해당 대출의 잔액을 분할상환 대출로 인정한다는 얘기다.

금융당국이 은행권의 고정금리와 분할상환 대출의 목표 비율을 지난해 수준으로 유지하기로 한 것은 전세자금 대출이 급증해서다.

KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 전세대출 잔액은 3월 말 기준 110조8381억원으로 전월(108조7667억원)보다 2조714억원 늘었다. 두 달 연속 2조원대 증가 폭이다.

금융당국 관계자는 "전세대출이 많이 늘어 고정금리 대출 비율을 높이기 어려운 상황"이라고 말했다.

