IAEA "이란, 우라늄 60% 농축작업 시작 공식확인"

지난해 20% 농축 이어 단계별 상향

핵시설 정전사태 배후에 이스라엘 주장 지속

[아시아경제 이현우 기자] 국제원자력기구(IAEA)가 이란이 우라늄을 농도 60%까지 농축하는 작업에 착수한 것을 공식적으로 확인한 것으로 알려졌다. 지난해 우라늄 농축농도를 20%로 올린데 이은 단계적 상향조치로 풀이된다. 이란이 자국 핵시설 공격 배후에 이스라엘과 미국이 있다고 반발하는 가운데 이란핵합의(JCPOA)는 더욱 난항을 겪을 것으로 예상되고 있다.

17일(현지시간) AP통신과 주요외신에 따르면 IAEA는 이날 성명을 통해 "이란이 나탄즈의 핵연료농축시설(PFEP)에서 농도 60%의 육불화우라늄(UF6)을 생산하는 작업을 시작했다"고 밝혔다. UF6는 천연 우라늄으로부터 생산된 고체 상태의 우라늄을 기체로 만든 화합물로, 핵무기 원료로 사용되는 우라늄 235 원자를 분리하기 위해 원심분리기 캐스케이드에 주입되는 물질이다.

주요외신에 따르면 IAEA가 회원국에만 제공한 기밀보고서에서 "이란은 핵연료농축시설에서 우라늄-235가 결합한 UF6를 55.3% 농도까지 농축했다고 신고했다"면서 "IAEA는 생산된 UF6의 농축 농도를 독립적으로 확인하기 위해 시료를 확보했고 분석 결과를 적절한 때에 발표할 것"이라고 돼 있다.

이란은 지난해 말 자국 핵 과학자 모센 파크리자데가 암살당하자 우라늄 농축 농도를 20%로 상향한데 이어, 이달 11일 나탄즈 핵시설이 공격받자 농축 농도를 60%로 올리겠다고 선언해 단계별 상향조치를 이어갔다.

이란은 이번 조치를 나탄즈 핵시설에 대한 공격 때문이라며 이스라엘과 미국이 핵시설 공격 배후에 있다고 비난하고 있다. 앞으로 이란이 우라늄 농축 농도를 또다시 올릴 수 있을 것으로 우려되는 가운데 이란핵합의는 더욱 난항을 겪을 것으로 우려되고 있다.

