경찰대 신입생 모집요강 발표…일반전형 원서 접수 5월21일부터

경찰대학은 18일 '2022학년도 신입생 모집요강'을 발표하고 전형 일정을 공개했다.

경찰대 입학정원은 총 50명으로, 일반전형 44명과 특별전형 6명을 남녀 통합 선발한다. 특별전형은 농어촌·도서·벽지의 학생을 대상으로 한 ‘농어촌 학생 특별전형’과 기초생활수급자 가정, 차상위계층 가정, 다문화가족의 자녀, 국가보훈대상자를 대상으로 한 ‘한마음 무궁화 특별전형’으로 각 3명씩 선발한다.

전형은 1차 시험에서 국어·영어·수학 3과목 성적으로 전형별 모집인원의 6배수를 선발하고, 2차 시험은 신체검사서 제출 및 체력검사, 적성검사, 면접시험을 실시한다. 마지막으로 1·2차 시험 성적에 대학수학능력시험, 학교생활기록부 점수 등을 합산해 최종합격자를 결정한다. 1차 필기시험 20%, 체력검사 5%, 면접 10%, 대학수학능력시험 50%, 학교생활기록부 점수 15% 비중으로 합산한다.

특별전형 원서접수는 5월 10일부터 20일까지, 일반전형 원서접수는 5월 21일부터 31일까지 진행한다. 특별전형 응시요건에 해당하지 않는 경우 일반전형 원서접수를 안내할 예정이다.

1차 시험은 7월 31일 실시하고 8월 9일 합격자를 발표한다. 체력·적성검사는 1차 시험 합격자를 대상으로 9월 7일부터 16일 사이에 실시하고, 신체검사 및 체력검사 합격자는 10월 4일부터 15일 사이에 면접시험을 진행한다. 최종합격자는 수능을 치른 이후인 12월 23일 발표된다. 자세한 모집요강은 경찰대학 홈페이지에서 확인하면 된다.

