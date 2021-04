실외 골프연습장 ‘쇼골프타운/XGOLF연습장 김포공항점’이 직장인 레슨 이벤트를 한다.

오는 30일까지 선착순 20팀을 모집해 2인 1그룹으로 월 8회(주 2회, 회당 30분) 레슨을 실시한다. 주중 오전 6시부터 오후 9시 사이에 진행된다. 레슨비는 1인당 14만원이다. 수시로 연습할 수 있도록 레슨 회원에게는 일일 타석 50% 할인 혜택을 제공한다. 볼빅 골프공 3구는 서비스다.

4월 한 달간 카드 할인 행사도 이어진다. NH농협 개인카드와 BC카드 페이북으로 일일 타석을 현장 결제하면 즉시 50%를 깎아준다. 쿠폰 및 기간 회원 결제 시 적용 불가다. 11월 말까지 NH농협 개인카드로 10만원 이상 사용하면 골프공 3구를 증정한다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.