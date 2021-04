한울원자력본부, 올해도 발전소 주변지역 농업인 '비료 지원'

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부(본부장 박범수)는 16일 북면농업협동조합 및 울진농업협동조합에서 발전소 주변지역 농업인을 위한 비료 전달식을 가졌다.

발전소 주변지역 농업인 비료 지원사업은 농가 소득향상을 통한 지역 경제 활성화를 위해 한울본부가 주변 지역 농가의 농작물 경작에 필요한 유기질 및 복합 비료를 지원하는 프로젝트다. 지난 2018년에 처음 시작된 이후 현재까지 북면, 죽변면 및 울진읍 거주 농업인에게 총 10억원(올해 사업비 3억8000만원 포함) 규모의 비료 17만포를 지원했다.

한울원전이 지원하는 유기질비료 및 복합비료는 지력 향상 및 병충해에 강해 양질의 농산물 생산에 도움을 주고 노후화된 농지의 지력 증진 및 농가의 경제적 부담완화에 크게 기여하고 있다고 평가받고 있다.

류명석 한울본부 대외협력처장은 "발전소 주변지역 농업인들의 소득증대 및 지역경제 활성화를 위해 다양한 방법으로 지원을 아끼지 않겠다"며 "앞으로도 한울본부는 신뢰와 상생을 바탕으로 지역주민의 든든한 파트너가 되도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

