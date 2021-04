허성무 시장 "창원 해안선, 세계 최고의 명품 워터프론트 만들겠다"

'다락(多樂)길 324프로젝트' 세부 추진계획 보고회 개최

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 16일 창원시 해안선 324㎞의 해안 경관 연결과 친수공간 특화 시설을 도입하는 '다락(多樂 )길 324프로젝트' 추진 계획 보고회를 가졌다.

다락(多樂 )길 324프로젝트는 시의 324㎞에 해양 관광 인프라를 구축하고 창원만의 워터프론트 조성 사업이다.

시는 지난해 5월 기본 구상안을 마련해 분야별 사업추진 대상을 정하고, 이를 추진하기 위한 세부 추진계획을 수립해 보고회를 가졌다.

7개 분야 14개 부서가 56개의 세부 사업을 추진한다. 총 사업비는 민자를 포함해 1조6000억원의 사업비가 투자될 계획이다.

분야별로는 진동, 구산면 일대 단절된 해안도로 개설 등 도로신설 분야, 창원시 기존 해안도로 옹벽 디자인 개선 등 도로정비 분야, 행암 친수공간 특화 등 특화사업 분야, 해안둘레길 조성사업 등 둘레길 개설 분야 등 거점 지역 개발 분야로 세분화돼 있다.

허성무 시장은 "'다락(多樂)길 324 조성사업'을 통해 해양거점도시 창원의 재도약을 이끌어 침체된 경제와 사회적 분위기를 탈바꿈시킬 것"이라고 말했다.

