부산시청 찾은 김경수 시장 "광역특별연합 공동추진단 구성할 것"

16일 부산 찾아 박형준 시장과 첫 대면 … 미래혁신위에 메가시티 강연

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 김경수 경남도지사와 박형준 부산시장이 수도권에 대응하는 동남권 메가시티 추진을 위해 처음 손을 맞잡았다.

김 지사는 16일 부산 시청을 찾아 박 시장의 인수위원회 역할을 하는 부산미래혁신위원회에서 특강을 했다.

강연에 나선 김 지사는 "부·울·경은 원래 한 뿌리였음을 강조하며 "수도권과 경쟁할 수 있는 양대 축으로써 이제는 다시 하나가 돼야 한다"고 주장했다.

그러면서 "서울, 경기, 인천이 수도권역으로 묶인 상황에서 나머지 지역은 공정한 경쟁이 되기 어렵다"며 "이를 극복하기 위해 동남권은 물론 권역별 메가시티를 추진해야 한다"고 말했다.

박 시장은 "사실 부·울·경 통합은 제가 학자 때부터 꿈꿔 온 정말 중요한 과제"라며 "부·울·경이 대한민국 발전의 또 하나의 축이 될 수 있도록 만드는 데 최선을 다하겠다"는 뜻을 나타냈다.

기자회견 전 환담에서 두 사람이 소속 정당의 차이로 인한 협력에 어려움이 있지 않겠냐는 우려를 일축했다.

이 같은 기자의 질문에 김 지사는 "정치는 정치고 행정은 행정"이라며 선을 그었다. 이어 "시·도민들의 민생과 삶의 질을 놓고 정치적인 정쟁의 도구로 삼는 것은 적절치 않다"고 답변했다.

박 시장 역시 "오늘 이 강연이 그런 걱정을 덜어줄 것"이라며 "지금 (공동) 현안들이 많은데 내년 초 특별자치단체를 만들 예정이기 때문에 여기에 대해 속도를 붙일 수 있다고 생각하고 시 간부들에게도 그렇게 지시했다"고 밝혔다.

김 지사는 기자회견 이후 '부산미래혁신위원회' 위원들과 부산시 간부들을 대상으로 '수도권-비수도권 상생발전을 위한 부·울·경 메가시티'라는 주제로 강연에 나섰다.

수도권 집중에 대해 "기존 균형발전 정책의 한계를 넘어 생활권과 경제권을 중심으로 한 초광역 메가시티가 필요하다"며 공간혁신, 산업·경제혁신, 인재 혁신 전략을 제시했다.

구체적으로는 부·울·경의 네트워크 연결과 1시간 생활권을 조성하는 '공간혁신', 가덕신공항 건설과 고부가가치항만 전환을 통한 동북아 물류 플랫폼 구축, 혁신 도시와 연계한 산학연 클러스터 조성과 스마트인재 집중 양성을 목표로 하는 '인재 혁신' 전략이다.

김 지사는 강연 마무리에서 내년 초 '부·울·경 광역특별연합' 출범을 위해 합동 추진단 발족과 규약 의결 등 절차를 설명하면서 "행정뿐만 아니라 시·도민들의 공감대를 높일 수 있는 거버넌스 구축 역시 중요한 과제"라고 설명했다.

1년 가까이 이어진 권한대행 체제의 불확실성이 제거됨과 동시에 박 시장 취임 후 처음 성사된 두 사람의 만남을 계기로 경남과 부산, 울산까지 3개 시도 간 협력의 속도를 높일 수 있을 전망이다.

