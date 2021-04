신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세가 이어지고 있는 16일 서울 용산구 용산아트홀에 마련된 백신 예방접종센터에서 화이자 백신을 맞은 만 75세 이상 어르신들이 이상반응 모니터링 구역에서 대기하고 있다. /문호남 기자 munonam@

