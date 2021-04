[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 울진군(군수 전찬걸)은 친환경농가에 유기농업 자재와 녹비작물 종자를 공급한다고 16일 밝혔다.

농가에 지원되는 유기농업자재는 유기목록에 공시된 살충제, 살균제, 유박비료 등이다. 녹비종자는 헤어리베치, 녹비(청)보리, 호밀, 자운영 등이다.

이번 사업은 총 공급면적 251㏊에 사업비 1억8800만원 규모다. 유기농업자재 공급은 1억100만원에 125㏊, 녹비작물 종자 공급은 1600만원에 51㏊, 밭작물 재배농가 자재 공급은 7100만원에 75㏊를 지원한다.

이진국 미래농정과장은 "친환경농업 실천농가에 각종 유기농업자재와 녹비종자를 공급함으로써 친환경농업을 실천하고, 농가의 소득증대뿐만 아니라 소비자에게는 건강하고 안전한 먹거리를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

