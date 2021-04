美바이든 행정부, 러시아 첫 제재…러 외교관 10명 추방

[아시아경제 정현진 기자] 조 바이든 미국 행정부가 15일(현지시간) 러시아에 대한 첫 제재에 나섰다. 러시아의 미 연방기관 사이버 해킹 사건 등과 관련해 대응에 나선 것이다.

CNN방송 등에 따르면 바이든 대통령은 이날 행정명령을 통해 지난해 미국 대선에 관여한 혐의로 30여곳의 기관과 개인을 제재했다. 워싱턴 주재 러시아 대사관에서 정보 당국자를 포함해 10명을 추방하는 내용도 포함됐다.

미 백악관은 "바이든 대통령이 러시아의 유해한 외부 활동 전반에 대응하고 저지하기 위한 행정부의 결의를 보여주는 강력한 권한을 부여하는 제재 행정명령에 서명했다"고 밝혔다.

앞서 바이든 대통령은 러시아의 미 연방기관 해킹 사건 등과 관련해 대가를 치르게 하겠다고 공언해왔다. 미국이 소프트웨어 업체 솔라윈즈 해킹 등 미 연방정부·기업들에 대한 광범위한 사이버 공격과 러시아 야권 지도자 알렉세이 나발니 독살 사건 배후로 러시아 정부를 지목, 이와 관련한 제재와 조치들을 부과할 것이라는 관측이 나왔었다.

