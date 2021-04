[아시아경제 이광호 기자]이재용 삼성전자 부회장이 15일 퇴원해 서울구치소로 복귀했다.

법조계와 재계 등에 따르면 충수염 수술을 받고 삼성서울병원에 입원했던 이 부회장이 이날 오후 6시께 퇴원해 서울구치소로 복귀했다.

지난달 19일 수술을 받은 이 부회장은 애초 3주간 입원 치료가 필요하다는 의료진 진단에 따라 지난 9일 구치소로 복귀할 예정이었지만 회복이 늦어지면서 이날까지 입원했다.

이 부회장은 수술과 입원 등으로 몸무게가 7㎏가량 빠진 것으로 알려졌다.

이 부회장은 지난 1월 국정 농단 사건 파기환송심에서 징역 2년 6개월을 선고받고 법정 구속됐다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr