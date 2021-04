동대문구, 75세 이상 어르신 코로나19 예방접종 시작

‘동대문구 코로나19 예방접종센터’ 개소, 15일부터 고령자부터 순차적 접종 시행...월~금 오전 8~오후 5시, 토요일 오전 8~오후 1시 운영, 사전예약 통해 접종

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 15일 오전 8시 만 75세 이상 어르신을 대상으로 코로나19 예방접종을 시작했다.

구는 원활한 접종을 위해 동대문구체육관(답십리로 210-3)에 ‘동대문구 코로나19 예방접종센터’를 설치했다.

‘동대문구 코로나19 예방접종센터’는 15일(목)부터 사전예약제로만 운영되며 평일(월~금) 운영시간은 오전 8~오후 5시다. 토요일은 오전 8~오후 1시 오전만 운영된다.

또 구는 접종 대상자가 만 75세 이상 어르신인 것을 고려하여 운영기간 동안 수송차량을 운행한다고 밝혔다.

차량은 동별로 하루 4회 운행되며 희망자에 한해 탑승할 수 있다.

접종 첫 날 ‘동대문구 코로나19 예방접종센터’를 방문해 점검을 마친 유덕열 구청장은 “고령자를 대상으로 접종이 진행되는 만큼 안전하고 불편함이 없게 최선을 다해 센터를 운영하겠다. 안전한 일상을 되찾기 위해 백신 접종에 많은 참여 부탁드린다”며 코로나19 백신 접종을 독려했다.

한편 차량 탑승 관련 문의는 거주지 동 주민센터로, 백신 접종관련 문의는 콜센터로 하면 된다.

