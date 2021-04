오세훈 시장 취임식, 22일 DDP 화상스튜디오서 열린다

온라인 취임식으로 진행…시의회의장, 교육감, 구청장협의회장 등 최소 인원만 참석

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 제38대 오세훈 서울특별시장 취임식을 22일 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 취임식은 코로나19 상황을 고려하여 동대문디자인플라자(DDP)내에 새로 개관한 화상 스튜디오에서 비대면 온라인 방식으로 개최한다.

이에 참석인원도 김인호 서울특별시의회의장, 조희연 서울특별시교육감, 이동진 구청장협의회장으로 최소화해 안전하고 간소한 형태로 진행할 예정이다. 취임식은 시민 소망영상, 취임선서, 취임사 발표, 축하인사 등으로 진행된다.

이번 취임식에서 오세훈 서울특별시장은 새로운 서울의 시작을 알리는 비전을 제시하며, 앞으로의 시정운영 방향을 시민과 함께 만들어간다는 메시지를 전달할 예정이다.

취임식은 서울시 유튜브(http://www.youtube.com/seoullive), 라이브서울(http://tv.seoul.go.kr)에서 동시 중계돼 시민 누구나 함께 할 수 있다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr