순천시, 시립소년소녀합창단 신입단원 모집

내달 13일까지, 초등4학년~고등1학년 단원 28명 이내 공개 모집

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 시립소년소녀합창단의 발전을 도모하고자 기본적인 음악소양과 연주 기량을 갖춘 순천시립소년소녀합창단 신입단원을 내달 13일까지 공개모집한다고 15일 밝혔다.

시립소년소녀합창단은 지난 1987년 창단해 정기공연, 교류공연 등 다양한 공연을 통해 합창단의 역량을 강화하고 문화예술에 대한 순천시민의 관심을 유도해 왔다.

시는 결원이 발생한 28명(소프라노 12명, 메조소프라노 10명, 알토 6명)이내로 모집할 예정이며, 시에 거주하는 초등학교 4학년 ~ 고등학교 1학년 학생이면 누구나 참여가능하다.

응시원서는 시 또는 순천시문화예술회관 홈페이지에서 내려받아 내달 3일부터 13일까지 순천문화예술회관에 방문 또는 등기우편으로 신청가능하며, 내달 22일 오후 2시께에 지정곡 1곡과 자유곡 1곡에 대한 실기와 면접전형이 이뤄진다.

뮤지컬을 위한 연기나 춤 등 특기를 시연하는 경우에는 가산점이 부여될 수 있다.

합격자는 내달 27일 발표예정이다.

소년소녀합창단원으로 위촉되면 정기공연 및 전국 초청공연 등 각종 공연에 출연할 수 있는 기회를 얻게 되고, 학년에 따라 음악활동 장려금과 교통비 등이 지원된다.

합창단원 공개모집에 관한 기타 자세한 사항은 시 홈페이지를 통해 확인하거나 시 문화예술회관에 문의하면 된다.

시 관계자는 “이번 단원 공개모집을 통해 시립소년소녀합창단을 한층 더 활성화하고, 앞으로도 시립소년소녀합창단의 역량을 강화하고 관내 청소년들의 문화 향유 기회 확대를 위해 노력하겠다”고 전했다.

