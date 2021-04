광주 서구의회 “日정부 원전 오염수 해양 방류 철회해야”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구의회(의장 김태영)가 일본정부의 원전 오염수 방류 결정에 대해 철회할 것을 촉구했다.

또 정부에게 국내·외 시민단체와 연대해 일본 정부에 압박을 가하고, 국민의 생명과 안전을 위해 일본산 수산물 수입을 전면 금지할 것을 요구했다.

서구의회는 15일 성명서를 통해 “일본 정부가 지난 13일 후쿠시마 원전사고 이후 발생한 오염수를 바다에 방류키로 하는 최악의 결정을 결코 용납할 수 없다”고 밝혔다.

이어 “우리나라를 비롯한 주변국들의 반발과 일본 국민의 70%가 오염수 방출은 신체에 위험하고 유해한 것으로 보고 있다”며 “오염수 해양 방출을 반대하는 여론을 무시한 채 강행된 이번 결정은 코로나19 이후 전 세계 인류를 또 다시 위험에 빠뜨린다는 사실을 일본 정부는 간과해서는 안 될 것”이라고 주장했다.

또 “방출된 오염수에는 삼중수소와 인체에 치명적인 세슘, 스트론튬을 포함한 방사성 물질도 남아 있어 전 세계 바다에 심각한 오염이 우려된다”면서 “전문가들은 방사성 오염수가 방류되면 우리나라 해안까지 들어오는데 7개월 밖에 걸리지 않을 것으로 예상하는 등 무엇보다도 우리 대한민국 국민의 안전이 제일 걱정된다”고 강조했다.

그러면서 “전 세계를 원전 오염수 방류의 공포에 몰아넣은 일본정부의 행태에 분노를 금할 수 없다”며 “전국 의회와의 연대를 통해 끝까지 투쟁하고 방류를 저지하는 데 총력을 기울일 것”이라고 덧붙였다.

한편, 일본정부는 지난 13일 후쿠시마 제1원전 탱크에 보관 중인 오염수를 해양에 방출한다는 ‘처리수 처분에 관한 기본 방침’을 관계 각료회의를 통해 결정했다고 공식 발표했다.

현재 후쿠시마 제1원전 탱크에는 방사선 오염수 125만844t이 저장돼 있는 것으로 알려졌다. 오염수 해양 방류 시 수산물 오염 및 인접국가 국민들의 건강과 안전에 큰 위험이 될 것으로 예상된다.

