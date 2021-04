대전시, 75세 이상 화이자 접종 시작…대상자 6.7만여명

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 75세 이상 고령자를 시작으로 화이자 백신 접종을 시작했다.

15일 시는 이날부터 각 자치구별로 조성된 예방접종센터에서 75세 이상을 대상으로 코로나19 예방접종을 순차적으로 진행한다고 밝혔다.

대상은 사전 예방접종에 동의한 6만7170명으로 접종할 백신은 화이자다. 시는 개별이동이 어려운 대상자를 위해 수송차량도 지원한다.

예방접종 첫 날 서구 복수동은 동 행정복지센터에선 서구 도솔다목적체육관 내 예방접종센터까지 대상자를 이송할 차량을 마련하고 차량 내 거리두기와 발열체크, 소독, 마스크 착용 등 방역준비를 마쳤다.

또 서구 예방접종센터에선 대상자의 접수 및 신원확인, 예진표 작성, 예진, 접종, 이상반응 관찰 등의 순으로 예방접종을 실시한다. 이때 현장에는 의사, 간호사, 행정요원 등 전담인력이 배치돼 만일의 상황에 대비한다.

임재진 시 자치분권국장은 “시는 15일부터 75세 이상 어르신을 대상으로 예방접종을 시작한다”며 “코로나19에 취약한 고령자를 중심으로 우선 백신을 접종해 집단면역을 확보, 시민 모두가 소중한 일상을 회복할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

그러면서 “예방접종 대상자는 행정복지센터에 안내된 일정에 맞춰 백신을 접종받으면 된다”며 “아직 예방접종에 동의하지 않은 75세 이상 어르신은 화이자 백신의 안전성을 믿고 접종에 동참해 줄 것을 당부드린다”고 덧붙였다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr