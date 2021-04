돼지도 '코로나'에 비상 … 경북도, '돼지유행성설사병' 확산 조짐

올들어 전국 17건 가운데 6건이 영천 중심으로 경북서 발생

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경상북도는 최근 돼지유행성설사병(PED) 발생이 증가됨에 따라 도내 양돈농가를 대상으로 차단방역에 집중하고 있다고 15일 밝혔다.

올해 돼지유행성설사병는 전국에서 17건 발생했고, 이 가운데 6건이 영천을 중심으로 경북에서 나타났다.

경북도 동물위생시험소에 따르면 PED는 코로나바이러스과에 속하는 PED 바이러스가 원인체로, 1992년 국내에서 처음 발생보고된 이후 전국적으로 확산되고 있다. 현재 제3종 가축전염병으로 지정?관리하고 있다.

주로 1주령 미만의 포유자돈에서 구토, 심한 수양성설사로 인해 탈수증으로 폐사하게 된다. 전염성이 매우 높아 양돈농가의 경제적 피해가 큰 질병이다. 축사 위생관리가 어려운 동절기(11월~4월)에 집중된다.

특히, 농림축산검역본부의 2020년 겨울철 PED 유행대비 모돈 항체가 조사 결과, 경북지역의 경우 방어항체 보유율이 20.8%로 전국평균 37.8%에 비해 낮게 조사된 바 있어, 각별한 주의가 요구된다는 게 경북도의 설명이다.

김영환 경상북도 동물위생시험소장은 "최근 2월말부터 돼지유행성설사병 의심 신고에 대한 정밀검사 결과 PED 진단 사례가 증가하고 있다"며 "지역적 유행에 대비해 백신접종강화 및 농장간 전파 방지를 위한 출입차량, 입식가축 등 농장 방역관리에 철저를 기해달라"고 당부했다.

