경북소방본부, '국민행복 소방정책' 종합평가 전국 1위

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경상북도는 경북소방본부가 2020년도 수행 '국민행복 소방정책' 종합평가에서 전국(도단위) 1위를 달성했다고 15일 밝혔다.

소방청은 지난 2011년도부터 현장대응능력 및 화재예방대책 수행 능력을 7개 분야 92개 세부 평가지표로 나누어 '국민행복 소방정책' 업무를 종합평가해 오고 있다. 국민밀착 소방안전서비스와 현장중심 재난대응 역량을 강화하는 것에 중점을 두고 있다.

경북소방본부는 소방조직문화 혁신 추진 노력도, 소방공무원 전문성 강화, 심정지 환자 골든타임 확보, 구조·구급장비 개선율, 신속 출동 기반 마련 등 각 평가지표를 완벽하게 수행했다는 평가를 받았다.

특히, 코로나19 등 재난극복 희망과 위로를 전달하는 노래를 영상으로 담은 홍보 프로젝트 '대한민국 소방 하나되어'시책은 큰 반향을 불러일으켰다. 전국 홍보 우수사례로 인정받아 2020년 전국 소방본부 최우수 콘텐츠에 선정되기도 했다.

이철우 경북도지사는 "이번의 우수한 성과는 전 직원이 도민의 안전이라는 제1의 목표를 위해 사명감을 가지고 합심한 결과"라며 "재난 예방활동과 신속한 대응체계를 구축하여 도민이 편안하고 안전한 경북이 되도록 도정을 펼쳐나가겠다"고 전했다.

