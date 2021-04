[아시아경제 이민지 기자] 검찰총장 직무대행인 조남관 대검 차장검사가 14일 대검 청사 내 식당이나 엘리베이터를 직급과 관계없이 모든 직원이 이용할 수 있도록 하라고 지시했다.

대검 복지후생과는 이날 검찰 내부 통신망에 '검찰총장 직무대행 전달사항'이란 글을 올려 이 같은 지시사항을 전했다. 이에 따르면 조 차장검사는 검찰총장이 전용으로 이용하던 식당 '다울채'와 통상 대검 검찰연구관 이상 간부들이 이용하던 식당 '아름채'에서 모든 직원이 식사할 수 있도록 했다.

대검 간부들만 이용하던 귀빈용 엘리베이터도 이용자를 제한하지 않기로 했다. 앞서 조 차장검사는 서울동부지검장일때도 비슷한 조치를 취한 것으로 알려졌다.

검찰 관계자는 "식당의 경우 가격 차를 둘 수는 있어도 직급에 따라 나누는 건 맞지 않고, 엘리베이터도 바쁜 사람이 필요할 쓰는 게 맞다는 게 직무대행의 생각"이라고 말했다.

