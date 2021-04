[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 14일 '저출산 극복 함께해요! 범국민 포(4)함 릴레이 챌린지'에 동참했다.

충남도지사를 시작으로 추진 중인 본 챌린지는 저출산이 가져올 국가 위기를 "함께 일하고, 함께 돌보고, 함께 지키고, 함께 행복한“ 대한민국을 만드는데 동참하자는 국민 참여형 캠페인이다.

'포(4)함'은 '함께'라는 용어가 4번 반복된다는 의미 숫자 '4'와 포함의 한자 포(包)자의 중의적 의미를 담았다.

유동균 마포구청장은 "저출생 극복에는 우리 모두가 관심을 가져야 한다. 범국민 포(4)함 릴레이 챌린지에 적극적인 참여와 관심을 부탁한다. 마포구도 아이 낳고 키우기 좋은 마포! 모두가 행복한 마포!를 만들어 가도록 노력하겠다"고 전했다.

유 구청장은 다음 릴레이 주자로 박겸수 강북구청장과 노현송 강서구청장을 지목했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr