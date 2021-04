[아시아경제 성기호 기자] 세계보건기구(WHO)가 13일(현지시간) 새로운 질병의 출현을 막기 위해 식품 시장에서 살아 있는 야생 포유동물의 판매를 중단할 것을 촉구했다.

WHO는 잠정 지침을 통해 "인간에게 있어 최근 발생한 모든 전염병의 70% 이상이 동물, 특히 야생 동물에서 유래했다"며 "야생 포유동물은 새로운 질병의 출현과 관련한 위험성을 내포하고 있다"고 지적했다.

특히 코로나19 초기 발병 사례 중 일부는 중국 우한의 전통 식품 도매시장과 관련이 있다고 전했다.

WHO는 야생 포유동물의 판매를 금지하는 것은 시장 노동자들과 쇼핑객의 건강을 보호할 수 있는 조처라고 강조했다. 아울러 적절한 위험 평가가 이뤄지지 않는 한 살아 있는 야생 포유동물을 판매하는 식품 시장 부문을 폐쇄하라고 각국 정부에 요구했다.

