[속보] 미국서 얀센 백신 접종 중단…식약처 "국내 조치 필요성 검토"

속보[아시아경제 임주형 기자] 미국이 존슨앤드존슨(J&J)의 제약부문 회사 얀센의 코로나19 백신 접종을 일시 중단하자 국내 식품의약품안전처도 추가 조치 필요성을 검토하기로 했다.

식약처는 미국 보건당국이 희귀 혈전증 발생을 이유로 얀센 코로나19 백신의 접종 중단을 권고한 데 따라 이같이 결정했다고 14일 밝혔다.

