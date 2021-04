춘천 도시브랜드, '디자인 어워드 4관왕'‥세계 첫 사례

레드닷·독일디자인·잇어워드 이어 네 번째 수상

[아시아경제 라영철 기자] 춘천시가 최근 미국 시카고 아트 박물관에서 주관하는 '2020 굿디자인 어워드'를 수상하면서 전 세계 도시 브랜드 역사상 최초로 그랜드 슬램을 달성했다.

14일 시에 따르면 '2020 레드닷 어워드', '2021 독일디자인 어워드', '2020 잇-어워드(IT-AWARD)'에 이은 네 번째 수상이다.

75년 역사의 '굿디자인 어워드'는 매년 전 세계 최첨단 산업을 비롯해 제품과 그래픽 디자인에 주는 상이다.

시 통합도시브랜드는 2019년 '시민 주권과 지속 가능한 발전을 통해 만들어가는 시민이 행복한 도시'를 컨셉으로 개발됐다.

혁신적으로 플렉서블 아이덴티티 시스템을 도입해 선구적 디자인, 디자인 혁신성, 기능성 등에 우수한 평가를 받고 있다.

시는 통합도시브랜드 수상 내용과 플렉서블 디자인 활용 사례를 담은 '춘천시 통합 도시브랜드 가이드북 2021'을 발간했다.

도시 내 랜드마크 형 조형물, 공공 미술, 공공 디자인 등의 응용 아이텐티티 플랫폼 역할도 맡는다.

올해 춘천시 통합도시브랜드 매장을 구축해, 시민과 관광객에게 도시브랜드를 응용한 다양한 상품도 선보일 예정이다.

