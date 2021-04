서울 아침 최저기온이 3도까지 떨어지며 뒤늦은 꽃샘추위가 찾아온 14일 서울 광화문 인근 거리에서 출근길 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.