"더는 못살겠다" 불법영업 내몰리는 자영업자들

유흥업주들 "1년 영업 못해 거리에 나앉을 판"

일부는 일반음식점·오피스텔서 변칙 영업

서울 강남선 클럽 문 닫자 라운지 문 열어

유흥시설 방역 위반사례도 계속

유흥업계, '서울형 상생방역' 추진 여부에도 촉각

[아시아경제 송승윤 기자] "불법이지만 이 방법 밖엔 없네요."

인천 남동구에서 유흥주점을 운영하는 신모(42)씨는 최근 집합금지명령으로 업장이 문을 닫게 되자 임시로 문을 열 다른 가게를 알아보는 중이다. 일반음식점으로 등록돼 유흥시설에 해당하지 않으면서도 유흥시설처럼 룸이나 노래방 시설을 갖추고 있는 곳에서 ‘변칙 영업’이라도 하려는 것이다. 신씨는 "모은 돈도 이젠 다 끌어다 써 거리에 나앉기 일보 직전"이라면서 "나 같은 사람들이 많아 임시로 쓸 가게를 구하는 것마저도 쉽지 않다"고 말했다.

수도권과 부산의 유흥 시설 운영이 전면 중단되면서 유흥업계가 크게 반발하고 있는 가운데 일부 유흥업주들이 자구책 마련에 나섰다. 일반음식점으로 등록된 가게나 오피스텔 등을 임시로 빌려 영업을 하거나 지인 손님만 받는 변칙 영업이다. 정부는 앞서 현행 사회적 거리두기 단계(수도권 2단계, 비수도권 1.5단계)를 3주간 연장하기로 하고 지난 12일부터 수도권과 부산의 유흥시설에 대해서 영업금지 조치를 내린 바 있다. 다만 유흥시설이 방역수칙을 철저히 준수할 경우 지방자치단체가 이 조치를 완화해 오후 10시까지 영업제한으로 대체할 수 있도록 여지를 뒀다. 그러나 서울시와 경기도, 인천시, 부산시는 집합금지 조치를 유지하는 중이다.

이번 조치로 다시 문을 닫게 된 클럽들은 이미 발 빠르게 움직이는 중이다. 서울 강남권의 일부 라운지바는 14일부터 ‘애프터 클럽’ 형식으로 영업을 이어가고 있다. 클럽에 있던 영업직원(MD)들은 이곳으로 옮겨 고객을 끌어모으고 있다.

업주들은 단속을 감내하고서라도 영업을 해야 당장 먹고 살 수 있다고 항변한다. 유흥업계는 업종별 야간 영업시간 완화 등의 내용을 담은 ‘서울형 상생방역’ 추진 여부에도 촉각을 곤두세우고 있다. 서울의 유흥시설에 대한 영업제한이 완화되면 다른 지자체도 제한을 다소 완화하지 않겠느냐는 기대감 때문이다.

서울시는 업종별 야간 영업시간 완화 등을 골자로 하는 서울형 상생방역을 추진하기로 하고 업종별로 의견을 수렴하고 있다. 서울시가 업계에 보낸 공문에는 유흥주점·단란주점·감성주점·헌팅포차 등은 자정까지 영업을 하고 홀덤펍과 주점은 오후 11시, 콜라텍은 오후 10시까지 각각 영업을 허용하는 방안이 포함된 것으로 알려졌다.

최원봉 한국유흥음식업중앙회 총무국장은 "진행 상황을 좀 더 봐야겠지만 고통받는 자영업자들을 위해 이런 방안을 내준 것만으로도 감사하다"면서 "영업제한 조치를 완화하는 대신 체계적으로 관리하는 방향으로 가야 음성적으로 영업을 하는 사례를 줄일 수 있을 것"이라고 말했다.

유흥시설에서의 방역지침 위반 사례는 계속 이어지고 있다. 서울경찰청은 이달 5∼11일 방역지침을 위반한 유흥시설을 단속해 657명을 적발했다. 영업제한 시간을 위반하거나 방역수칙을 위반한 사례가 가장 많았고, 무허가 클럽이나 유흥주점을 운영하다 적발된 사례도 있다. 서울 강남에선 심야 변칙 영업을 하다가 두 번이나 단속된 유흥주점 업주와 손님들이 무더기로 경찰에 고발됐다. 서울 강남경찰서는 강남구가 역삼동의 한 유흥주점 업주와 직원, 손님 등 98명을 집합금지 행정명령 위반 혐의(감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반)로 고발한 사건을 수사 중이다. 부산 해운대의 최고층 건물인 엘시티 더 레지던스에서도 불법 유흥주점 영업을 하던 업주 등 3명이 적발돼 경찰 조사를 받고 있다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr