이란 외무차관, 최종건 외교차관에 동결자금 문제 해결 촉구

[아시아경제 우수연 기자]이란 정부가 13일(현지시간) 최종건 외교부 1차관에게 한국 내 동결된 자금 문제를 해결해달라고 다시 한번 촉구했다.

이란 외무부에 따르면 이날 최 차관을 만난 압바스 아락치 이란 외무차관은 "양국 관계에 영향을 미치고 있는 동결 자금 문제 해결을 위해 한국 정부가 최대한 빨리 실질적인 조치를 취해야한다"고 강조했다.

또 미국의 대이란 경제 재제로 한국 기업도 피해를 봤다며 동결 자금 문제에 대한 해결을 거듭 요구했다. 이에 최 차관은 현안을 해결할 수 있는 새로운 여건이 마련되기를 희망한다고 답한 것으로 알려졌다.

최 차관은 지난 11일 정세균 국무총리와 함께 이란을 방문했으며 이날 아락치 차관과 회동을 가졌다. 정 총리는 지난 11일 에샤크 자한기리 수석 부통령과 만난 자리에서 "이란 핵합의와 관련해 당사국 간 건설적 대화가 진전되는 것을 측면 지원할 용의가 있다"고 말했다.

자한기리 부통령은 정 총리에게 "국제적 적법성이 결여된 미국의 불법 제재에 한국이 동참하면서 양국 관계가 침체에 빠졌다"며 동결 자금에 대한 해결을 요청한 바 있다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr