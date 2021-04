코로나19로 인해 운영난 겪고 있는 아동센터, 어르신 시설 등 긴급 지원

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 13일 오후 구청 대회의실에서 '2021년도 지방보조금심의위원회‘를 열고 지방보조금 예산편성안 등 안건을 처리했다.

이날 회의에서는 행정 ·자치, 복지 ·보건 등 분야별로 분과 위원회를 새롭게 구성, 사회복지시설 재난지원금 등 보조금 지원대상과 규모를 확정했다.

위원회는 긴급돌봄서비스의 안정적인 제공과 장기휴원으로 어려움으로 겪고 있는 복지시설 등을 돕기 위해 지역아동센터와 어린이집, 어르신 복지시설에 총 4억여 원을 지원하기로 했다.

노현송 구청장은 “새롭게 출발하는 지방보조금심의위원회가 우리구 지방재정 발전에 큰 힘이 되어주길 기대한다”며 “이번에 마련된 예산이 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역사회에 많은 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr