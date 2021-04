광주시, 청년정책 안내서 제작

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 청년정책을 한눈에 볼 수 있는 안내서 ‘2021 청년정책 궁금해?’를 제작했다고 13일 밝혔다.

‘2021 청년정책 궁금해?’는 청년들의 가장 큰 관심사인 일자리부터 주거 지원, 교육역량 강화, 복지, 문화까지 정부와 광주시의 청년정책 80개를 분야별로 알기 쉽게 안내하고 있다.

특히, 일자리를 구하는 청년에게 지원하는 청년일경험드림, 청년드림수당, 토닥토닥 청년일자리 잡카페, 일하는 청년의 더 나은 삶을 위해 소액 단기 저축을 통한 경제적 자립 지원을 도와주는 청년13(일+삶)통장 지원 등 광주시의 대표 청년정책사업과 국민취업지원제도 일경험프로그램, 청년내일채움공제 등 정부의 지원사업 정책을 담았다.

광주시는 청년들이 많이 이용하는 일자리원스톱센터, 토닥토닥 청년일자리카페, 대학일자리센터 등 청년 관련 기관과 단체는 물론, 동주민센터 등 시민들이 자주 찾는 곳에 배포하고, 시 홈페이지에도 게재할 예정이다.

김영선 시 청년정책관은 “청년들이 청년정책 안내서를 통해 청년들이 다양한 지원 정책을 확인하고 지원받기를 바란다”고 말했다.

