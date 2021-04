전남소방, 소방관서 현장지휘관 영상회의 개최

1분기 주요 화재 대응 우수사례 공유…소방서비스 품질 향상 다짐

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부가 소방관서 현장지휘관 영상회의를 개최하고 올해 1분기 주요 화재대응 우수사례를 공유했다.

13일 전남소방본부(본부장 마재윤)에 따르면 119종합상황실장 등 24명이 참석한 이번 회의는 코로나19 대응을 고려해 영상회의로 진행됐다.

회의를 통해 소방청 119종합상황실 영상회의 결과와 119종합상황실 당면 현안업무 안내 및 소방관서 의견 등을 공유, 소방서비스 품질 제고 노력을 다짐했다.

특히 나주 돈사화재, 순천 상가주택화재, 광양 산불화재 등의 상황관리 사례를 공유하고 최근 재난사례를 통해 신속하고 정확한 정보파악과 효율적인 현장활동을 위한 개선사항에 대해 논의가 이어졌다.

박학순 전남소방 119상황실장은 “재난활동 시 119상황실은 도민을 지키는 컨트롤타워 역할을 하게 된다”며 “복잡·대형화되는 재난 상황에 효과적으로 대처를 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

